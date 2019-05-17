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ورفض موسوي "الادعاءات الواهية" والتي لا أساس لها من الصحة، التي أطلقها عادل الجبير، حول بلاده، وذلك وفقا لوكالة "فارس".
© AP Photo / Vahid Salemi
"ما زلتم تنخدعون بعد 1500 يوم، أليس هذا كافيا؟ حان الوقت الآن لوقف الجرائم ضد الشعب اليمني".
وأضاف موسوي:
"لا يمكنكم إخفاء ضعفكم عبر ادعاءات كهذه".
وتعزى تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إلى تصريحات كل من وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ومساعد وزير الدفاع السعودي، أمس الخميس، بأن هجوم القوات اليمنية بالطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية قد جاء بإيعاز من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر موسوي: السعودية لا يمكنها إخفاء ضعفها في اليمن عبر ادعاءات واهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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