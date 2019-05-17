موسوي: السعودية لا يمكنها إخفاء ضعفها في اليمن عبر ادعاءات واهية

ورفض موسوي "الادعاءات الواهية" والتي لا أساس لها من الصحة، التي أطلقها عادل الجبير، حول بلاده، وذلك وفقا لوكالة "فارس".

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وقال موسوي في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر":

"ما زلتم تنخدعون بعد 1500 يوم، أليس هذا كافيا؟ حان الوقت الآن لوقف الجرائم ضد الشعب اليمني".

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وأضاف موسوي:

"لا يمكنكم إخفاء ضعفكم عبر ادعاءات كهذه".

وتعزى تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إلى تصريحات كل من وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ومساعد وزير الدفاع السعودي، أمس الخميس، بأن هجوم القوات اليمنية بالطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية قد جاء بإيعاز من إيران.