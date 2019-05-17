قادة الاحتجاج في السودان يأسفون لوقف التفاوض ويواصلون الاعتصام

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عبر قادة حركة الاحتجاج في السودان الخميس عن أسفهم لقرار المجلس العسكري الحاكم تعليق مفاوضاته معهم حول الفترة الانتقالية لكنهم تعهدوا بمواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة رغم أعمال العنف الأخيرة.
وكان من المفترض أن يعقد المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء الاربعاء الجلسة النهائية للمفاوضات بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لإدارة البلاد خلال هذه المرحلة.
لكن إطلاق نار مساء الأربعاء حول مكان اعتصام المتظاهرين في الخرطوم أدى إلى قيام المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بتعليق الجولة الأخيرة من مباحثاته مع قوى الاحتجاج بشأن الفترة الانتقالية لمدة 72 ساعة لتهيئة المناخ للحوار، حسب بيان القاه الفريق عبد الفتاح برهان رئيس المجلس وبثه التلفزيون الرسمي. © محمد الشاهد متظاهرون سودانيون يلوحون بالاعلام خلال اعتصام في الخرطوم في 15 ايار/مايو 2019.
وجاء في بيان صدر عن قوى الحرية والتغيير الخميس "سيستمر اعتصامنا بالقيادة العامة وكافة ميادين الاعتصام في البلاد".وأضاف أن "تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي تمت فى هذا الملف".
وجاء بيان برهان إثر إطلاق نار مساء الأربعاء في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش ما أدى إلى اصابة ثمانية أشخاص بجروح، بعد يومين من مقتل ستة أشخاص في المنطقة نفسها نتيجة إطلاق نار من مسلحين.
ودعا الجنرال المتظاهرين إلى "إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام"، وفتح خط السكة الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف "التحرّش بالقوات المسلّحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها".
وبدأ الاعتصام أمام المقر العام للجيش السوداني في السادس من نيسان/ابريل كاستمرار للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، وقد أزاحه الجيش بعد خمسة أيام.
ومنذ ذلك الحين ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بنقل السلطة.
-ازالة الحواجز-
وأكد بيان الخميس للحرية والتغيير أن "خطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 أبريل وقبل أي طلبٍ، وقد قررنا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام وقمنا بخطوات في ذلك (..) وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد".
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SHOTLIST بكين، الصين15 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1. وردت الصين الاثنين مع الإعلان انها سترفع الرسوم على ما قيمته 60 مليار من البضائع الأميركية اعتبارا من 1 حزيران/يونيو.AFP
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الموصل تحاول استعادة إرثها الثقافي الذي أحاله الجهاديون رمادا
SHOTLIST الموصل، العراق3 يناير، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة واسعة لطالبة الماجستير رؤى إحسان مع صديقتها 2. لقطة متوسطة البعد لرؤى إحسان وهي تبحث عن كتاب 3. لقطة واسعة لرؤى إحسان وهي تقرأ كتابا 4. لقطة متوسطة البعد لرؤى إحسان وهي تقرأ كتابا 5. مقتطف صوتي 1 - رؤى إحسان، طالبة ماجستير (مُؤَنَّث، العربية، 26 ثانية): "طالب الماجستير في مدينة الموصل يعاني من عدة معوقات أبرزها مسألة الحصول على المصادر، الجميع يعرف ما حدث لمكتبة الموصل المركزية من عمليات حرق للكتب على يد تنظيم الدولة الإسلامية" الموصل، العراق8 يناير، 2019المصدر: AFPTV 6. لقطة واسعة لمكتبة الأوقاف العامة المدمرة في الموصل 7. لقطة قريبة لمكتبة الأوقاف العامة المدمرة في الموصل الموصل، العراق7 يناير، 2019المصدر: AFPTV 8. لمبنى المكتبة المركزية المحترق 9. لقطة واسعة لطلاب 10. لقطة واسعة لمبنى المكتبة المحترق 11. لقطة واسعة لطلاب يبحثون عن كتب في المكتبة 12. لقطة متوسطة البعد لطلاب يبحثون عن كتب في المكتبة 13. مقتطف صوتي 2 - عمر توفيق عبد القادر، أمين مكتبة جامعة الموصل (ذَكَرُ، العربية، 26 ثانية): " تم فقدان الاطاريح ورسائل الماجستير بشكل كامل، كما أن المبنى تالف بشكل كامل، والمجموعة المكتبية مفقودة بنسبة 90 الى 95 في المئة" 14. لقطة واسعة لرجلين يفتحان صناديق كتب 15. لقطة متحركة الى اليمين للمكتبة 16. لقطة متوسطة البعد للمكتبة 17. لقطة متوسطة البعد للمكتبة ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: متوقعالموصل تحاول استعادة إرثها الثقافي الذي أحاله الجهاديون رمادا (ريبورتاج)بقلم رعد الجماس =(صور+فيديو)= الموصل (العراق), 15-5-2019 (ا ف ب) - في كل مرة تحاول رؤى إحسان البحث عن كتب تستعين بها بدراساتها العليا في علوم الأغذية، تجد صعوبة متزايدة في العثور على مراجع في الموصل التي دفعت ثمن حرب مدمرة ضد جهاديين أحرقوا ودمروا مكتبات ومراكز للقراءة والتعليم.في المدينة التي عُرفت على مدى قرون بفنانيها وكتابها ومكتباتها الزاخرة بمؤلفات بلغات مختلفة، كانت قراءة الكتب التي لا تلبي توجهات تنظيم الدولة الإسلامية ممنوعة خلال سيطرة التنظيم على المنطقة، وتتسبّب لأصحابها بأنواع شتى من العقاب.وتقول رؤى بحسرة لوكالة فرانس برس "بعض الكتب لم يتم ترقيمها وفقدت إلى الأبد"، إذ تعرضت للحرق أو للدمار الذي خلفته المعارك.ويواجه الطلبة والباحثون، بعد مرور قرابة عامين على استعادة السيطرة على المدينة من قبضة الجهاديين، "صعوبة بالغة في إكمال الأبحاث بسبب قلة المصادر"، بحسب ما يشير طالب الدكتوراه في التاريخ عبد الحميد محمد.ويقول محمد (34 عاما) "بعد تحرير الموصل، يواجه الباحث صعوبة بالغة في إكمال بحثه بسبب قلة المصادر، وعليه الاعتماد على علاقاته الشخصية، أو الإنترنت في الحصول على بعضها".- "قبلة الباحثين" -وحين يصعب الحصول على مراجع في الموصل، لا يتوانى أهل المدينة عن مغادرتها بحثا عن مراجع.فقد توجّه واثق محمود (33 عاما) بهدف إكمال بحوثه في الهندسة المدنية، إلى بغداد التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر جنوب الموصل، وأحيانا الى مدينة البصرة التي تقع على بعد ألف كيلومتر، للحصول على مراجع.ويؤكد محمود لفرانس برس أنه قبل دخول الجهاديين في العام 2014 الى المنطقة، "كانت جميع المصادر التي يحتاجها الطالب متوفرة في الموصل".ويضيف بمرارة "اليوم انعكست الآية تماما، فبعدما كانت الموصل قبلة الدارسين والباحثين من كل أنحاء العراق والوطن العربي، يضطر أبناؤها إلى مغادرتها طلبا للعلم والكتب والمصادر من خارجها".وكانت الموصل مشهورة بمكتبتها المركزية العامة التي تأسست في العام 1921 في منطقة الفيصلية، وكانت تضم مؤلفات وكتبا قيمة ونادرة ومخطوطات تراثية وأثرية. وبين الكتب، مؤلفات باللغة السريانية طبعت في أول مطبعة أنشئت في العراق في نهاية القرن التاسع عشر في إحدى كنائس الموصل بمنطقة الساعة في غرب المدينة.كما كانت الموصل تفتخر بمكتبات حكومية كبيرة، ومكتبة الأوقاف، ومكتبة جامعة الموصل، والمئات من المكتبات العائدة للجوامع والكنائس، إلى جانب المكتبات الأهلية في شارع النجيفي المتخصص ببيع الكتب والمعروف بشارع الثقافة والمكتبات.لكن في شباط/فبراير 2015، أقدم تنظيم الدولة الإسلامية على نهب مكتبة الموصل، ودمّر هذا التراث بشكل منهجي، رغم محاولات الأهالي إقناع الجهاديين بالعدول عن ذلك، من دون جدوى.- مخطوطة ألفية -ويؤكد مختصون أن تنظيم الدولة الإسلامية جمع الكتب القيمة وقام ببيعها في السوق السوداء، بهدف تمويل جرائمه التي ترقى إلى "إبادة محتملة" في العراق وسوريا بحسب الأمم المتحدة.بعد استعادة المدينة، أطلقت حملات عدة لإعادة ملء رفوف المكتبة المركزية بكتب ومخطوطات. فكانت استجابة كبيرة من جهات حكومية وأهلية وجامعات وأفراد ومنظمات مدنية، وتمّ التبرع بكتب علمية وتاريخية وأدبية. كما استعيدت كتب كانت فقدت من المكتبة.ويقول معاون مدير المكتبة المركزية العامة جمال أحمد حسو لفرانس برس إن "أعداد الكتب بلغت بمختلف عناوينها 16338 كتابا قبل تعرض المكتبة للسرقة والتخريب، وتمت استعادة 11758 كتابا، بمعنى أن عدد الكتب المفقودة هو 4580 كتابا".في مكتبة الأوقاف التي كانت تضم كتبا دينية بصورة رئيسية، بقي حوالى 48 ألف كتاب من أصل 58 ألفا.ويذكر شامل لازم طه (41 عاما)، أمين المكتبة التي يعود تاريخ تأسيسها لنحو مئة عام، أنه "كان بين الكتب 4361 مخطوطة مهمة ونادرة، سرقتها داعش كلها"، مشيرا الى أن بين المخطوطات "+المحيط البرهاني+ التي تعود لسنة 568 للهجرة"، وهي إحدى مؤلفات الشريعة الإسلامية.- أكثر من مليون كتاب ومخطوطة مفقودة -ويلعب التضامن الأكاديمي العالمي اليوم دورا كبيرا في إنقاذ مكتبة جامعة الموصل، لكن استعادة المحتوى التوثيقي أمر بعيد المنال.ويقول الدكتور في علوم الزراعة بجامعة الموصل محمد عبدالله لفرانس برس "الجامعة عازمة على إعادة بناء المكتبة وإرجاعها كما كانت مصدراً غنياً بالعلم والمعرفة. لدينا شراكات وعروض عديدة في هذا المجال".لكنه يضيف أن "المكتبة فقدت أكثر من مليون كتاب في مجالات علمية وأكاديمية متنوعة، منها أكثر من 3500 مطبوعة قيمة، بينها مخطوطات ودوريات يبلغ عمرها 300 سنة، ونسخ من القرآن الكريم تعود للقرن التاسع، وهذه تعرضت للنهب والحرق".ويلفت أمين مكتبة جامعة الموصل عمر توفيق عبد القادر (38 عاما) إلى أن الخسائر تبلغ "ما بين 90 إلى 95 في المئة من مجموع محتويات المكتبة".ويبين أنه "تم إنقاذ أكثر من ثلاثة آلاف كتاب، فيما لا يزال أكثر من أربعة آلاف كتاب غير صالح تم الاحتفاظ بها في المخازن".ويشير عبد القادر إلى أن منظمات وجامعات وهيئات من داخل العراق وخارجه قدّمت بعد الحرب ما يقارب مئة ألف كتاب هدية للمكتبة.وكان لأهالي الموصل دور في إنقاذ الإرث الثقافي.فقد تمكن أبو محمد (33 عاما) الذي يعمل مقاولا في معدات البناء، من إنقاذ عدد كبير من الكتب والمجلات من المكتبة المركزية خلال حريق اندلع فيها في 2015، وخبأها في سرداب أحد البيوت القديمة المهجورة، قبل أن يعيدها اليوم إلى المكتبة.ويقول أبو محمد "انتشلت مع أحد الأصدقاء أكثر من 750 كتابا. حمّلناها في أكياس صغيرة عند احتراق المكتبة، رغم أن العملية كانت محفوفة بالمخاطر".ستر/سبح/ع ش/رض -------------------------------------------------------------AFP
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انطلاق مهرجان كان السينمائي بدورته الثانية والسبعين
SHOTLIST كان، ALPES-MARITIMES، فرنسا14 مايو، 2019 1.AFP
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قادة الاحتجاج في السودان: مستمرون في الاعتصام
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وشهدت حركة المرور في وسط العاصمة السودانية انفراجا بعد ما تم رفع الحواجز التي اغلقت طرقا حيوية عديدة بقلب الخرطوم، حسب مراسل فرانس برس الخميس.
وتم رفع الحواجز من شوارع الجمهورية والبلدية والمك نمر وأصبحت مفتوحة للسيارات والحركة المرورية، كذلك تم رفع الحواجز من شارع بنك السودان المركزي والذي يحد منطقة الاعتصام من الناحية الغربية.
وبالنسبة لشارع النيل الذي شهد اطلاق النار واصابة بعض المواطنين والمتظاهرين، تم إزالة المتاريس والحواجز من الناحية الغربية ولكن تمركزت فيه قوات كثيفة من الدعم السريع بعرباتهم.
وكان تجمّع المهنيين السودانيين طالب المعتصمين بالالتزام بخريطة الاعتصام الموضّحة. وقال في بيانه إنّ "الالتزام بهذه الخريطة يقلّل من إمكانية اختراق الثوار بأيّ عناصر مندسّة ويسهّل عمل لجان التأمين في السيطرة والتأمين".
وصرح شاهد عيان لفرانس برس ليل الاربعاء أنّه "تمّ بالفعل إزالة بعض الحواجز" من المناطق الخارجة عن حدود الخريطة.
وسيطر الهدوء مجددا على ساحة الاعتصام وقد شهد هتافات مجموعات صغيرة من المعتصمين حيث لم تساعد حرارة الجو المرتفعة على احتشاد عدد كبير من المتظاهرين نهارا.
وقال معتصم محمد سعيد وهو مهندس زراعي وأحد المعتصمين "كانوا يريدون استفزاز الشعب بالتأجيل لكن الشعب واع".
وقال يوسف الدرديري أحد المشرفين على الحواجز " لقد رأيت أمس (الاربعاء) قوات الدعم السريع يعتدون بالضرب بفرع شجرة على فتاة لمجرد أنها سألتهم لماذا تقتلون الشباب بالرصاص".
وكان الفريق برهان قد دافع بشدة في بيانه عن قوات الدعم السريع التي يتهمها المعتصمون بالاعتداء على المتظاهرين ومهاجمتهم. وقال إن قوات الدعم السريع "لعبت دوراً مهماً ومؤثّراً في أمن البلاد حرباً وسلماً".
- تقدّم -
وسجل مسار المباحثات تقدّماً مهماً منذ الإثنين، وكان من المتوقّع أن تتناول المباحثات الأخيرة تركيبة المجلس السيادي، إحدى المؤسسات الثلاث التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي اتفق الطرفان على أن تكون مدتها ثلاث سنوات.
وتشمل المفاوضات إنشاء مؤسسات تتولى مسؤولية التحضير لنقل كل السلطات إلى سلطة مدنية.
وسبق أن توصّل الطرفان إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادي، حكومة، ومجلس تشريعي لإدارة المرحلة الانتقالية.
وستكون الأشهر الستة الأولى مكرّسة للتوصل إلى اتفاقات سلام مع الحركات المتمردة في غرب البلاد والجنوب.
وحُددت هيكلية المجلس التشريعي أيضاً، ومن المتوقع أن يضم 300 عضو، 67% من بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقية المقاعد إلى ممثّلين عن قوى سياسية خارج هذا التحالف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.