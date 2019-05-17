شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 من إرهابيى داعش فى محافظة الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد شرطة الأنبار هادى رزيج، اليوم الجمعة، اعتقال ثلاثة إرهابيين اعترفوا باستهداف القوات الأمنية عام 2014 بمناطق متفرقة من المحافظة. وقال قائد شرطة الأنبار- فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" - إنه تم التحقيق مع الإرهابيين وتصديق أقوالهم ابتدائيا وقضائيا. Advertisements يذكر أن شرطة الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المطلوبين و"الإرهابيين" المتورطين باستهداف القوات الأمنية والمدنيين فى عام 2014، عندما احتل تنظيم الإرهابى داعش أغلب مدن المحافظة آنذاك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 3 من إرهابيى داعش فى محافظة الأنبار العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.