السلطات الأردنية تعتقل نائبة معارضة سابقة

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© Sputnik . Sergej Guneev
وأوضح المتحدث أن "لدى تدقيق اسمها، تبين أنّ بحقها طلبا تنفيذيا قضائيا على خلفية مطالبة مالية، وأمر حبس حيث سيتم توديعها لمصدر طلبها".
وهند حاكم الفايز هي نائبة سابقة ومعارضة لتوجهات الدولة السياسية وهي تشارك في تحركات أسبوعية أمام مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية مختلفة.
وسبق أن اتهمت وزير الداخلية الحالي سلامة حماد، بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2016، والذي كان حينها يشغل المنصب ذاته.
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