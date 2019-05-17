نتنياهو يحتفي بالنجم المصري عادل إمام

ونشر جندلمان تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، احتفى من خلالها بالكوميديان المصري، عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ79، متمنيا له طول العمر.

وقال جندلمان:

"تحية عطرة إلى الفنان الكبير عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده. كل طفل ومواطن في إسرائيل ابتداء من الستينيات وحتى الثمانينيات كان يعرفه بسبب أفلامه التي كانت تعرض في التلفزيون الإسرائيلي كل يوم جمعة. هكذا تعلمنا اللهجة المصرية".

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي:

طول الله عمرك يا زعيم. سنة حلوة يا جميل.

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وفي السياق نفسه، نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الخميس، تغريدة جديدة بمناسبة عيد ميلاد الكوميديان المصري، عادل إمام.

وقالت الصفحة الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر":

بمناسبة عيد ميلادك، عادل إمام، يا بطل الكوميديا والتمثيل، تقبل أجمل التهاني من عشاق الأفلام المصرية في إسرائيل. ربنا يطول عمرك ودوام التألق.

وتحتفل مصر والوطن العربي، في السابع عشر من شهر مايو/ أيار، من كل عام بعيد ميلاد الفنان، عادل إمام، الذي يحل هذا العام (79 عاما) في غياب نجمه عن الشاشة الصغيرة، ليكسر القاعدة التي اعتاد عليها الجمهور طيلة السنوات السبع الأخيرة.