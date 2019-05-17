قرقاش: الحوار مع إسرائيل إيجابي لكنه لا يعني الاتفاق معها

ولم يتطرق الوزير الإماراتي إلى الحديث عن أي حوار يقصد بتصريحاته، وذلك وفقا لـ"روسيا اليوم".

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وقال قرقاش، أمس الأربعاء:

إن الحوار مع إسرائيل إيجابي، وذلك لا يعني الاتفاق معها.

وأكد قرقاش دعم الإمارات لحل الدولتين، إذ قال: "نود أن نرى دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية".

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وأضاف قائلا: "قدمنا كل الدعم للمساعي الأمريكية بمختلف إداراتها للوصول إلى سلام في القضية الفلسطينية".

ولا تربط بين الإمارات وإسرائيل أي علاقات دبلوماسية، لكن البلدين أظهرا انفتاحا أكبر أحدهما تجاه الآخر في العام المنصرم. وهو ما جاء بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

قامت وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، بزيارة أبو ظبي في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018، لحضور بطولة جودو، حيث لم يسمح مسؤولون إماراتيون بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي مرتين تكريما لرياضيين إسرائيليين فازا بميداليتين فحسب، ولكنهم رافقوا ريغيف أيضا في جولة في جامع "الشيخ زايد بن سلطان" في المدينة.

وجاءت تصريح الوزير الإماراتي بشأن تأييده لإقامة دولة فلسطينية مع القدس الشرقية عاصمة لها، بعد حوالي شهر ونصف من تصريحه بأن مقاطعة العالم العربي التاريخية لإسرائيل كانت خطأ.