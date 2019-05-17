كشف تكلفة الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

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وقالت المصادر للصحيفة إن رسوم الإقامة المميزة ستكون ستحدد بمبلغ 800 ألف ريال للحصول عليها بصورة دائمة، وبمبلغ 100 ألف ريال سنويا للإقامة المؤقتة.
© REUTERS / Faisal Nasser
يذكر أن حامل الإقامة المميزة سيتمكن من التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، إضافة إلى خدمات التعليم والصحة.
وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، قد تحدث في وقت سابق عن نظام الإقامة المميزة الذي أقرته المملكة العربية السعودية.
وكشف الوزير أن النظام الجديد للإقامة يعزز من التنافسية ويمكن السعودية من استقطاب المستثمرين والكفاءات ويحد من التستر، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في السعودية، بعد موافقة 76 عضوا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضوا.
وحدد مركز الإقامة المميزة 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو قادمًا من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.
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