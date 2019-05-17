أمر ملكي سعودي بشأن السجون

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مديرية سجون منطقة الحدود الشمالية أطلقت سراح 138 سجينًا من سجناء الحق العام، إنفاذًا لأمر أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان.

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وباشرت لجنة العفو أعمالها فور صدور الأمر الملكي حرصا من الجميع على أن يكون إطلاق النزلاء في الوقت المحدد لذلك، وتواصل لجنة العفو المُشكّلة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة من الإمارة والشرطة والسجون والمخدرات والجوازات ودار الملاحظة الاجتماعية أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو أول بأول.

يذكر أن المشمولين بالعفو قدموا الشكر والتقدير للملك سلمان على ما وصفوه بـ"اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية"، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

في سياق آخر، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق أمرا ساميا عاجلا بشأن تأشيرات الإقامة وتجديدها على الموظفين الوافدين الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص.

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ونقلت صحيفة عاجل السعودية، عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن "أمرا ساميا صدر مؤخرا يقضي بحجب إصدار تأشيرات الإقامة وتجديدها على الموظفين الوافدين الذين يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص، في حال توافر مواطنين مؤهلين لشغل وظائفهم".

ويقضي الأمر السامي، وفقا لـ"عاجل"، بأن "تقوم وزارة الخدمة المدنية بتطوير أنظمتها الآلية، خلال 180 يوما، لتسمح للجهات الحكومية بإدخال بيانات وظائف وموظفي بنود التشغيل من المواطنين وموظفي وافد من الأجانب".