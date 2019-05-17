شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة فى بعض مناطق المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (نجران،جازان،عسير،الباحة،الرياض،القصيم تمتد الى منطقة حائل ومنطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الاجزاء الساحلية منها).

وأورد التقرير بحسب الوكالة الرسمية السعودية، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول جنوبية شرقية ليلاً على الجزء الجنوبى ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شرقية الى جنوبية شرقية ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.