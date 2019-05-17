شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: "جبهة النصرة" تستعد للقيام باستفزازات فى إدلب باستخدام مواد كيميائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، المحظور فى روسيا وبعض الدول، يستعد للقيام باستفزازات بالقرب من مدينة سراقب بمحافظة إدلب لاتهام القوات الجوية الفضائية الروسية باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين.

وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه وفق المعلومات الواردة من سكان سراقب، فإن جبهة النصرة تستعد فى هذه المنطقة السكنية للقيام باستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة وشظايا أسلحة روسية تم نقلها من مناطق أخرى فى سوريا.

وأضاف البيان أن الهدف من هذه الاستفزازات هو اتهام القوات الجوية الفضائية الروسية باستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين فى محافظة إدلب.

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وأوضح البيان أن تنظيم جبهة النصرة يخطط لتصوير فيديو يزعم فيه أن القوات الجوية الروسية استخدمت أسلحة كيميائية قرب سراقب، وينوى نشر هذا الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان أن المعلومات - التى حصل عليها مركز المصالحة الروسى فى سوريا من سكان سراقب - تم تأكيدها من قناة مستقلة أخرى خلال عملية التحقق من صحتها.