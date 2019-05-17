تحديد موعد اختيار رئيس #الهلال الجديد

أعلن الرئيس المكلف لنادي الهلال عبدالله الجربوع، موعد عقد الجمعية العمومية، لاختيار الرئيس الجديد.

ورغم البداية القوية، في الموسم الرياضي الحالي 2018-2019، تراجع الهلال بشدة، في الفترة الأخيرة، وخسر جميع البطولات التي ينافس عليها، في مقدمتها مسابقة دوري المحترفين، والذي حل فيه وصيفًا للبطل النصر.

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وكشف الجربوع في تصريحات صحفية بعد نهاية الدوري، عن أن الموعد المبدئي لعقد الجمعية العمومية، لاختيار رئيس الهلال الجديد، سيكون خلال الأسبوع القادم.

وعن عقود اللاعبين الأجانب، ومصيرهم في الفترة القادمة، أوضح الرئيس المكلف، أنه سيتم دراستها خلال الساعات القادمة، وبالتشاور مع أعضاء الشرف.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة، أعلنت في وقت سابق، إنهاء ولاية جميع الرؤساء المكلفين، وفتح باب الانتخابات.