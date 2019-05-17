السهلاوي يكشف حقيقة فسخ عقده مع #النصر

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صحيفة الخليج الإلكترونية
كشف محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر، حقيقة رحيله عن الفريق، بعد التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2018-2019.
وتوج نادي النصر، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2018-2019، بعد انتصاره في الجولة الأخيرة على الباطن، بهدفين مقابل واحد.
ونفى السهلاوي في تصريحات تلفزيونية، توقيع مخالصة مع النصر، كما تردد في وسائل الإعلام، مؤكدًا على أن عقده مع الفريق، لا يزال مستمرًا لسنوات أخرى.
وأضاف مهاجم النصر: “وبخصوص الموسم المقبل.. فلكل حادثة حديث”.
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