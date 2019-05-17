صحيفة بريطانية: أمريكا نشرت 20 صاروخاً “كهرومغناطيسياً” قادر على تعطيل الأجهزة الإلكترونية العسكرية لإيران

صحيفة الخليج الإلكترونية

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن القوات الجوية في الجيش الأميركي نشرت أخيراً صاروخاً متطوراً، قادر على تعطيل الأجهزة الإلكترونية العسكرية لإيران أو لكوريا الشمالية. وقالت الصحيفة أنه تم نشر 20 من هذه الصواريخ، وهي قادرة من خلال اطلاقها شحنات قوية من الموجات الكهرومغناطيسية القصيرة على تعطيل كافة الأجهزة الإلكترونية، ما يجعل القدرات العسكرية للعدو غير فعالة تقريباً، وذلك من دون التسبب بأي إصابات بشرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الصاروخ الحديث، يركب على صواريخ كروز ويمكن اطلاقه على علو منخفض من قاذفات بي52 الاستراتيجية.

وتوضح أن الصاروخ، وهو من انتاج مركز بوينغ فانتوم واركس، مجهز بمدفع كهرومغناطيسي، يولد حزمة مركزة من الطاقة تتسبب في زيادة الجهد الكهربائي في المعدات الإلكترونية، مما يجعلها عديمة الفائدة قبل أن تتاح لواقيات زيادة التيار فرصة للرد.

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وتضيف أن الصاروخ قادر على الوصول إلى أي منشأة حتى لو كانت مخبأة داخل جبل، وهو يتسلل إليها من خلال كابلات الطاقة والاتصالات والهوائيات.

وذكرت «ديلي ميل» أنه إلى جانب قدرته على تعطيل مراكز القيادة، CHAMP قادر على تعطيل أنظمة المقاتلات الجوية والدبابات والصواريخ، وقد يستهدف منشأة لتطوير برنامج نووي فيعطلها بالكامل، وهو يجمد عمل أي رادار وهكذا لا يمكن رصده.

وقالت أن الصاروخ يختلف عن الأسلحة المصممة للحرب الإلكترونية التي تشوش على الكمبيوترات بينما هو يستهدف الأجهزة الالكترونية.

وبينت أن الصاروخ الذي يعمل بالموجات الكهرومغناطيسية القصيرة عالية الطاقة (HPM)، يختلف عن تلك التي تعمل بالنبض الكهرومغناطيسي (EMP) والتي تعتمد على تفجير جهاز نووي في الأجواء وقد تتسبب بملايين الضحايا إذ أنها تعطل كل الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك الخاصة بالطائرات المدنية ووسائل النقل والمستشفيات.