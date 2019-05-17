مقاتلات التحالف تهاجم معاقل مليشيا الحوثى فى تعز وصعدة باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مقاتلات التحالف العربى تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثى الإيرانية فى جبل المنظرة بمديرية حيفان ،جنوبى محافظة تعز بحسب "سكاى نيوز". كما شنت المقاتلات عدة غارات استهدفت مواقع للحوثيين فى منطقتى البقع ووادى آل ابوجبارة بمديرية كُتاف بمحافظة صعدة. Advertisements وقصف طيران التحالف أهدافا و مواقع لهم فى منطقة بنى سويد بضواران آنس بمحافظة ذمار.

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