شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بريطانيا بالكويت: لا تغيير فى تعليمات السفر لرعايانا المتواجدين بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفارة بريطانيا لدى الكويت عدم صدور أى تغيير فى تعليمات السفر للمواطنين البريطانيين المقيمين فى الكويت أو الزائرين لها من قبل وزارة الخارجية البريطانية.

وقالت السفارة - فى بيان صحفى - إن الحكومة البريطانية تهتم بشكل كبير، وفى جميع الأوقات، بأمن وسلامة رعاياها، لافتة إلى متابعتها للتطورات فى المنطقة عن كثب.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تداولت - فى وقت سابق - أنباء تفيد بدعوة الحكومة البريطانية لرعاياها فى الكويت ودول خليجية أخرى، إلى أخذ الحيطة والحذر جراء التطورات المتسارعة فى المنطقة.