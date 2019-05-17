شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: الوضع الإقليمى يدعو للقلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، أن الوضع الاقليمى الملتهب، يدعو الى القلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأشار الجارالله - فى تصريح صحفى - إلى أن تسارع وتيرة التصعيد، تنبىء بتطورات سلبية، من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح استعرض المشهد السياسى المتصل بالأوضاع السياسية بالمنطقة؛ وذلك خلال الجلسة السرية التى عقدها مجلس الأمة الكويتى أمس الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة.

ولفت الجارالله الى أن وزراء الصحة، والتجارة والصناعة، والنفط والكهرباء والماء، والاعلام، استعرضوا - كذلك - استعدادت وزاراتهم لأى تطورات تسفر عن ذلك التصعيد، داعيا فى الوقت نفسه إلى بذل كافة الجهود؛ للنأى بالمنطقة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير.