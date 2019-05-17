- 1/2
- 2/2
ومن المقرر أن تقام المباراة "الإياب" بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم 26 مايو/آيار الجاري، على استاد برج العرب. وذلك بحسب صحيفة "الوطن".
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
وجهنا رسالة لرئيس الجمهورية من أجل حضور المباراة الهامة، حيث سيتم حصول فريق مصري على أول بطولة أفريقية في عهده، وبصفته أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي.
ويلتقي الفريق الأبيض "الزمالك"، أمام نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالرباط.
وتوجه نادي الزمالك إلى المغرب أمس، الخميس، ويرأس البعثة، إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، ويرافقها أيضا الثنائي أحمد جلال إبراهيم، واللواء علاء مقلد، عضوي مجلس الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يبعث برسالة إلى الرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.