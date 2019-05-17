شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تطلق الإصدار «آي أو إس 12.3» الجديد.. هذه مميزاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت أبل إطلاق الإصدار “آي أو إس 12.3” الجديد للهواتف الذكية آي فون والأجهزة اللوحية آي باد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن أهمية الإصدار الجديد لا تقتصر على سد العديد من الثغرات الأمنية فحسب، بل لأنه يدعم أجهزة التلفزيون المزودة بواجهة البث أبل Airplay 2؛ ما يعني إرسال مقاطع الفيديو والموسيقى والصور من هاتف آي فون أو جهاز آي باد إلى أجهزة التلفزيون الذكية المتوافقة.

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كما حسنت الشركة علامة التبويب “For You” في تطبيق الصوتيات “أبل ميوزيك”، بتحديث علامة التبويب عدة مرات في اليوم، وتقترح موسيقى جديدة اعتماداً على الفنانين أو الأنواع الموسيقية، التي يُستمع لها كثيراً.

بالإضافة إلى ذلك، حلت أبل مشاكل انقطاع الاتصال عند إجراء المكالمات الهاتفية عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية، وكذلك غياب أسماء الأغاني على شاشة السيارة.