شكرا لقرائتكم خبر عن «حملة تنمر» ضد محمد ممدوح بطل «قابيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عبير حسين

تعرض الفنان المصري محمد ممدوح لحملة تنمر واسعة عبر عدة منصات للتواصل الاجتماعي، استمرت عدة أيام وبدأت بتوجيه انتقادات لاذعة لأدائه في مسلسلي «قابيل»، و«ولد الغلابة» بسبب صعوبة فهم كثير من كلامه لضيق تنفسه، وعدم وضوح مخارج الحروف لديه.

وتطور الأمر بعد ذلك ليتجاوز المشكلة الحقيقية التي لمسها كل من تابع أداء ممدوح المميز منذ سطوع نجمه في مسلسل «جراند أوتيل» قبل أعوام، ليصل إلى تعليقات مسيئة حول حجمه، وشكل رقبته، ما دفع المعجبين به إلى تدشين عدة هاشتاجات عبر «تويتر» للدفاع عنه، كان أهمها «#محمد ممدوح، و# قابيل، غرد خلالهما الآلاف تأييداً له، مُثنين على موهبته الفريدة التي فرضت نفسها على الدراما والسينما خلال سنوات قصيرة.

وقارن البعض بينه وبين عبقرية فنانين كبار راحلين مثل زكي رستم، ومحمود المليجي. وكتبت إحدى المغردات «يعمل كوميدي يضحك، رومانسي تحبه، شرير تصدقه، طيب تتعاطف معه. ومع أن شكله وطريقة كلامه كان يمكن أن تبقى عائقاً كبيراً، إلا أن موهبته فرضت نفسها. الراجل ده فنان بجد».

الفنانة هيفاء وهبي غردت مشيدة بأداء ممدوح في مسلسل «قابيل» وكتبت «الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح (تايسون)، مش معقول كمية التفاصيل بملامحه اللي بتتغير كل ثانية».

مغرد آخر قال: «بالنسبة لي ممدوح ممثل رائع جداً، فيه غيري شايف غير كدا مش مشكلة، لكن انك تسخر منه، وتستكثر نعمة وكرم ربنا عليه يبقى أكيد فيك حاجة غلط».

خالد كمال، الممثل وصديق ممدوح، شارك بمنشور مطول عبر «فيسبوك» أشار فيه إلى معاناة ممدوح بالفعل من أزمة صحية هي السبب في لهاثه الواضح وضيق تنفسه عند التحدث، مؤكداً أنه بدأ بالفعل رحلة علاجية لكنها ستأخذ وقتاً طويلاً.

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وختم كلامه قائلاً: «اللي فعلاً شايف إن تايسون موهوب ومختلف وبيحب شغله، لازم يصبر عليه لأن فعلاً الموضوع ليس سهلاً، ولن يحل بين يوم وليلة. رفقاً بالموهوبين أمثاله لأنهم حساسون لأقصى درجة».

وللرد على هذه الحملة، حلّ محمد ممدوح ضيفاً على برنامج «تفاعلكم» الذي بثته قناة» العربية، أمس الأول، وقال رداً على سؤال عن الانتقادات التي توجه إليه بسبب نفسه القصير، ومخارج الحروف، وضرورة حصوله على تدريبات مكثفة للنطق: «أعتذر منهم».

ولم يرغب في التحدث أكثر من ذلك عن هذا الأمر، مفضلاً استكمال باقي أسئلة الحلقة التي دارت حول أدواره المركبة، وصراحته، وأهمية المسرح.

ورداً على سؤال: هل محمد رمضان بالفعل النجم رقم 1؟ أجاب ممدوح: «لايوجد رقم 1».

وعلى الرغم من اشتراك ممدوح في مسلسل «ولد الغلابة» الذي يلعب بطولته أحمد السقا، فإن أغلب المشاركات والتعليقات كانت على مسلسله «قابيل» الذي يحظى بنسبة متابعة كبيرة عبر الوطن العربي لأجواء الغموض والإثارة التي تميزه.

ويقدم محمد ممدوح في المسلسل شخصية ضابط الشرطة طارق الذي يطارد قاتلاً متسلسلاً يدعى «قابيل».

وحصل أداء ممدوح على إشادة واسعة من الجمهور الذي يتبادل التعليقات يومياً بعد انتهاء بث كل حلقة عبر عدة «هاشتاجات» لتقديم التوقعات لشخصية القاتل تارة، وللتساؤل تارة أخرى عن موعد ظهور بطلة العمل أمينة خليل التي قدمت مشهدين فقط منذ البداية وحتى اقتراب المسلسل من انتصافه.

ولفت عدد من المغردين الانتباه إلى أداء الممثل أحمد خالد صالح، مشيرين إلى التشابه الكبير في الملامح وتلقائية الأداء بينه وبين والده النجم الراحل خالد صالح، كما أثنى كثيرون على إخراج كريم الشناوي الذي نجح في اجتذاب شريحة كبيرة من الجمهور لمتابعة العمل.