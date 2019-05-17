محمد بن راشد: البطريرك صفير كان قوة لسلام واستقرار لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البطريرك الماروني نصر الله صفير، وعزى الشعب اللبناني في وفاته، ونشر سموه صورة للبطريرك الفقيد على حسابه على «تويتر» وعلق عليها قائلا: «تعازينا للشعب اللبناني الشقيق في وفاة البطريرك الماروني نصر الله صفير، كان قوة لصنع السلام وترسيخ استقرار لبنان، ومثالاً حقيقياً لرجل الدين المتواضع والمحب لقيم العدالة والسلام».

وودع لبنان أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير إلى مثواه الأخير وسط حداد وطني شامل وإقفال المؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات وتنكيس للأعلام فوق المقار الرسمية، وفي ظل مشاركة داخلية رسمية وروحية وشعبية، إضافة إلى مشاركة عربية ودولية.

وكان جثمان البطريرك الراحل قد نقل أمس الأول من مستشفى اوتيل ديو الى بكركي حيث سُجِّي في كنيسة الانتقال لمدة أربع وعشرين ساعة لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وجرت مراسمُ التشييع بعد ظهر أمس في مأتم رسميٍّ وشعبي حاشد شارك فيه الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري بعدما وضعت أكاليل من الزهر باسمهم على نعشه.

من جهة اخري يستكمل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي اليوم الجمعة، درس مشروع موازنة 2019 وسط محاولة للانتهاء منه وإحالته مطلع الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره على أن يقدم وزير المالية علي حسن خليل في الجلسة التقرير النهائي لأرقام الوزارات والإدارات المتصلة.

وقد عكف وزير المالية مع فريق عمله أمس، على إجراء مراجعة نهائية للأرقام لتقديمها اليوم، بعدما تجاوز المجلس قطوع التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين الذي شكّل مادة خلافية بين الوزراء ما دفع لإحالته إلى المجلس الأعلى للدفاع بحيث يتم إنجاز تقرير بشأنه بين وزير الدفاع إلياس بوصعب ووزيرة الداخلية ريا الحسن يتمحور حول اقتراحات توزيع عديد قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لتناقش في جلسة خاصة تؤخذ فيها توصية ترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفق مرسوم بمعزل عن الموازنة، خاصة أن وزير الإعلام جمال الجراح، قال إن المجلس حصر تطبيق التدبير رقم 3 على الحدود مع العدو «الإسرائيلي». وتضمّنت تخفيضات موازنة وزارة الدفاع جزأين تشمل التقديمات المدرسية 20 مليار ليرة وإنشاء أبنية متخصصة ورواتب المسافرين لإجراء دورات عسكرية في الخارج وقوانين البرامج والخطة الخمسية لتطوير الجيش 365 ملياراً، حيث بلغ التخفيض الإجمالي النهائي 442 ملياراً، فيما وضعت ضريبة بنسبة 3 في المئة على رواتب العسكريين لتكون النسبة نفسها التي تحسم من موظفي الدولة.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً عاماً في ضوء بيان من الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة على ضوء الأجواء السائدة وغير المطمئنة لجهة النقاش حول مشروع الموازنة، وما يتردد من معلومات حول اتجاه للمساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم ومحسوماتهم التقاعدية ودوامهم وحقوقهم المكتسبة، معلنة أنها ستواكب ما يصدر عن مجلس الوزراء في الجلسة، وعليه يصدر قرار تصعيد التحركات وصولاً إلى الإضراب المفتوح.