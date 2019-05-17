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جزيرة النور تجمع زوارها على مائدتها الرمضانية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكتسي جزيرة النور في الشارقة، بحلة رمضانية مبهجة، تبث السكينة والطمأنينة في نفوس زائريها، التي تستقبلهم طيلة أيام الشهر الفضيل بين ردهاتها وتجمعهم على مائدة الطعام التي تقام في مقهى النور، أو شاطئ الجزيرة.

وتدعو جزيرة النور جميع المقيمين في إمارة الشارقة وزوارها، لزيارتها، وقضاء أجمل الأوقات، ومشاهدة النجوم عبر التلسكوبات التي توجد على ضفاف الجزيرة، وبمساعدة دليل فلكي، والاستمتاع بقضاء ليالي رمضانية في أجواء أسرية تغمرها البهجة والفرح، إلى جانب تناول أشهى الأطباق والوصفات العربية والعالمية التي تعدها نخبة من أمهر الطهاة.

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