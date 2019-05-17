شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت باتنسون: أسعى للنجاح بعيداً عن السينما السائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد رُضا

الممثل الشاب روبرت باتنسون يتواجد في مهرجان «كان»؛ لحضور عرض فيلمه الجديد «المنارة» The Lighthouse. وهذه ليست المرّة الأولى التي يحضر فيها المهرجان الفرنسي الكبير؛ إذ سجل وصوله الأول قبل أربع سنوات؛ عندما حط هنا مع فيلمه «خريطة النجوم».

الفارق هو أن الفيلم السابق كان معروضاً داخل مسابقة دورة عام 2014، أما الجديد ففي تظاهرة موازية ومهمّة، إنما من دون مسابقة، وهي «نصف شهر المخرجين».

روبرت باتنسون المولود قبل 32 سنة في لندن، شخصية مفاجئة إلى حد لافت، فهو بدأ التمثيل في عدد من الأفلام الاستهلاكية المتكررة. وقبل عشر سنوات ظهر في دور مصاص دماء؛ لكن بقلب عاطفي من ذهب في «توايلايت»، وما لبث نجاح ذلك الفيلم أن قاده لبطولة عدد من الأجزاء الأخرى بنجاح مماثل وتمثيل أدوار أخرى في أفلام خفيفة؛ من بينها: «حب وعدم ثقة» و«بل آمي» و«الرؤية في الظلام».

وكشف باتنسون عن وجه جديد حالم، انتهى ارتباطه مع سلسلة «توايلايت» وقرر أن يغير منواله من أفلام تجارية عابرة إلى أخرى فنية ومستقلة. هذا كان وراء إقدامه في 2014 على بطولة «خريطة النجوم» ثم على عدد من الأفلام الأخرى التي لن نجدها في عداد الأكثر شهرة أو إيراداً. والفيلم الجديد، وهو من إخراج سينمائي جديد أيضاً اسمه روبرت إيجرز، خير برهان.

الفيلم مصوّر بالأبيض والأسود، ويحتوي على ممثلين منعزلين في منارة تقع على شاطئ مهجور. ومن هذه النقطة يبدأ الحوار مع باتنسون.

هذه النقلة من أفلام رائجة إلى أفلام بعيدة عن السائد، كبيرة وغير مضمونة وعادة ما تضع الممثل أمام خطر تناسيه تماماً. صحيح؟

- كنت أعلم ذلك؛ لكني استخدمت أفلامي الأولى لأصل إلى الجمهور الشاسع، وبعد ذلك كان يجب أن أهتم برغباتي الخاصة. لماذا أريد أن أكون ممثلاً؟ ما الأدوار التي أبحث عنها؟

ما كان جوابك على هذين السؤالين؟

- جواب واحد هو أنني رغبت في أن أكون ممثلاً؛ لأن عندي أشياء في داخلي أريد التعبير عنها، وتلك الأدوار في الأفلام التي يقبل عليها الجمهور؛ بسبب مواضيعها أو نجومها ليست ما أريد. ليست ما يمنحني المجال للكشف عما أريد التعبير عنه. أردت من البداية أن أكون ممثلاً لأشخص أدواراً فعلية تتطلب مني قدراً كبيراً من الحضور كإنسان وكمثقف وكموهوب.

هل كنت واثقاً من أنك ستستطيع النجاح بعد تلك المرحلة؟

- لا أحد لديه قدرة على التأكد من أن أي خطوة. لا ضمانات في هذه المهنة ولا أعرف إن كانت موجودة في غيرها؛ لكني أعترف لك بشيء مثير بالنسبة لي: كنت أدرك أنني سأواجه مرحلة حرجة وهذا ما حدث بالفعل.

ذكرت لي مرّة قبل عدة سنوات أنك فكرت بالتحول إلى كاتب سيناريوهات.

- لم أفكر بالتحول إلى كاتب سيناريوهات كسبيل لتغيير المهنة. أعني أنني لم أفكر بأن أترك التمثيل وأصبح كاتب سيناريو. ما فكرت به هو أن أكتب السيناريوهات التي يمكن لي تمثيلها. هذا من باب توفير الأدوار التي أحبها.

رغم ذلك لا يمكن القول إن سلسلة «توايلايت» التي جمعت بين الرعب والتشويق والرومانسية لم تخدمك وتخدم الممثلين الآخرين.

- هذا صحيح تماماً. كرستن ستيوارت وداكوتا فانينج باتتا من الممثلين المعروفين جداً وهما ناشطتان في التمثيل من دون تردد. أتابع أفلامهما ويسعدني أنهما في الصف الأول.

إذا أردت معاينة تجربتك في سلسلة «توايلايت» الآن وأن تنظر إليها من موقعك الحالي ماذا ستقول عنها؟

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- أرى أنها كانت ضرورية جدّاً بالنسبة لي. إنه من الغرابة إلى حد ما أنك لا تستطيع معرفة هذه الأهمية وأنت في وسط العمل. تمر به وتعيشه وتسعد للنجاح الذي يحققه، لكن معرفة كم هو مهم للمهنة بأسرها قد يتأخر لما بعد نهاية الفترة.

كيف تصف مرحلتك الحالية إذاً؟

-أعتقد أنها أهم بالنسبة لي. الأفلام التي اختارها ليست بالضرورة التي ستحقق إيرادات كبيرة؛ بل هي صغيرة لمخرجين أحب أن أتعاون معهم؛ لما لديهم من مواضيع يريدون تحقيقها بصرف النظر عن حجم الفيلم بحد ذاته. أطمح أن أساعدهم في ذلك بقدر ما أطمح لأن تساعدني أفلامهم لأصبح ممثلاً أفضل. ما أسعى إليه هو النجاح بعيداً عن الأفلام السائدة، وهذا ممكن وعندي ضروري جداً.

في عام 2012 ظهرت في فيلم من إخراج الكندي ديفيد كروننبيرج هو «كوزموبوليس» ثم بعد عامين مثلت «خريطة النجوم» معه. كيف تم هذا التعاون بينكما؟

- كروننبيرج مخرج واثق من نفسه، وإذا كان المخرج على هذا المستوى فإن النتيجة هي أفضل بكثير. مستوى الفيلم يتأثر بمستوى المعالجة، وهذه تأتي من داخل المخرج ورؤيته لفيلمه.

ربما هذا يعني أنه كثير التفاصيل خلال العمل، ألا يمكن أن يكون ذلك مجهداً للممثل؟

- نعم يمكن أن يكون مجهداً جداً؛ لكن النتيجة الفنية مضمونة أكثر. كروننبيرج يعرف الكثير عن السينما والأدوات التي يتحدث من خلالها مع الممثلين.

} أجرى لك على ما أعتقد تجربة قبول وأعلم أيضاً أنك لم ترغب في ذلك. لماذا غير رأيك؟

- أكره هذا المنوال، لكني لا أمانعه إذا ما سنحت لي فرصة العمل مع مخرج جيد. وعندما انتهيت من التجربة مع كروننبيرج لم أكن واثقاً مما قمت به. ولاحقاً أخذت أفكر في أن السيناريو الذي قرأته لا يمكن أن ينتج عنه فيلم جيد. حين شاهدت الفيلم فوجئت كثيراً.

بعد نجاحاتك الأولى اشتريت منزلاً كبيراً من سبع غرف ثم بعته بعد سنوات قليلة، هل كان هذا عبارة عن استثمار عقاري؟

- (يضحك) أنا آخر من يفهم في العقارات. مع النجاح يفكر المرء في كيف سيصرف ماله وكنت أعتقد أنني سأملأ ذلك المنزل بالنشاطات الاجتماعية والفنية. أنا أحب الموسيقى والعزف والتأليف وفي البداية حوّلت المنزل إلى حفل موسيقي كبير. كنت أدعو الموسيقيين والأصدقاء ونمضي أياماً من الغناء والعزف. ثم أدركت ذات يوم بأن ذلك قد يلهيني كلياً عن عملي كممثل وهذا يأتي عندي في المرتبة الأولى. توقفت عن دعوة الأصدقاء إليه والمضحك أنني بعد ذلك وجدت نفسي وحيداً في منزل من سبع غرف وحديقة كبيرة ولم أكن استخدم سوى غرفة نوم واحدة فبعته.

مجلة «يو أس» كتبت قبل حين أنك مقبل على ركوب قطار العودة إلى الشهرة. هل توافق على ذلك؟

- أضحك على ذلك. لا أركب القطارات ولا الطائرات في أي اتجاه سوى عملي. صوّرت بعض أفلامي الأخيرة في باريس والبعض الآخر في أيرلندا وكندا. هذه هي الأسباب الوحيدة لركوب الطائرات أو للتوجه إلى حيث أريد. لا أرغب في أكثر من ذلك؛ لكن دعني أقول لك شيئاً، إذا ما كان الفيلم المقبل من إنتاج هوليوودي ومن النوع الذي يرضيني فنياً سأقبل به بومضة.

فيلمان جديدان بحوزتك هذه السنة؛ هما: «المنارة» الذي نشاهده في «كان»، و«الملك» وصوّرته مؤخراً في باريس. ما الذي يجمعهما؟

- الفيلمان من إنتاج أوروبي ومن النوع الذي يصلح للعروض في المهرجانات، لكن الأدوار تختلف بالنسبة لجميع الممثلين أيضاً.

تبدو لي سعيداً بقراراتك وبمنهجك الجديد من العمل...

- حين لا أكون سعيداً لا يجب أن أعمل. وإذا حدث أنني وجدت نفسي غير سعيد فمن السهل عليّ أن أبتعد لحين عن التمثيل في السينما. أحب المسرح وقد أعود إليه في أي وقت.