«الأرنب» لجيف كونز ب 91.1 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دار مزادات كريستيز، أن تمثال «الأرنب» للفنان الأمريكي جيف كونز بيع في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلاً رقماً قياسياً لعمل فنان لا يزال على قيد الحياة.

ويرجع تاريخ صنع التمثال لعام 1986 وهو من الصلب المصقول الذي لا يصدأ ويبلغ طوله 104 سنتيمترات، ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن العشرين، وبيع بسعر يزيد على 20 مليون دولار عن الثمن المقدر قبل المزاد.

وقالت كريستيز أمس الأول إن هذا أعلى سعر يجلبه عمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطياً الرقم القياسي الذي بيعت به لوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني (بورتريه فنان: مسبح مع شخصيتين) في نوفمبر الماضي وهو 90.3 مليون دولار، ولم يكشف عن هوية مشتري تمثال (الأرنب).

والتمثال اللامع الذي يجسد أرنباً ضخماً بلا ملامح وجه ويمسك بجزرة هو الثاني ضمن مجموعة من ثلاثة أعمال صنعها كونز عام 1986.