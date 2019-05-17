«أتلانتس النخلة» يُطلق 15 قرشاً صغيراً في الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد منتجع أتلانتس النخلة في دبي التزامه وحرصه على كل ما يدعم استدامة الحياة البحرية من خلال إطلاق 15 قرشاً صغيراً وسمك «الراي اللساع» في مياه الخليج العربي. يأتي ذلك في إطار أنشطة تعاون المنتجع مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي، كجزء من جهوده المستمرة لضمان ازدهار البيئة البحرية والمحافظة عليها مستقبلاً.

تم تنفيذ المبادرة بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وخالد شريف العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي وضيوف آخرين.

وقالت ناتاشا كريستي، مديرة «الحجرات المفقودة» في المنتجع: «إن استدامة البيئة البحرية وازدهارها من الأمور التي تحتل أهمية بالغة بالنسبة للمنتجع، والذي يعد موطناً لأكثر من 65 ألف كائن بحري. ومن منطلق حرصنا على استدامة الحياة البحرية في الخليج، ننفذ عدداً من المبادرات».