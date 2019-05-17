«ولد الغلابة».. تفوّق وأخطاء

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لأكثر من سبب يدفعك النجم أحمد السقا لمتابعته في رمضان. ولأكثر من سبب تكمل المتابعة، وتشعر بأن السقا أفضل من اختار الدور الذي يطل به على الجمهور في هذا الشهر، وأفضل من انتقل من لون اشتهر به طويلاً، وبات ملتصقاً به كجلده، إلى لون مختلف كلياً، ليثبت نجاحه، ويبرز قدراته التمثيلية العالية والمتفوقة.

السقا جبان، خائف، يتردد قبل أن يرد الصاع صاعين، وقبل أن يدافع عن نفسه، وأهل بيته. هو الذي عشق أدوار الأكشن، وصار بطل المهمات الصعبة، والضرب، والقتل.. نراه في «ولد الغلابة» عيسى المغلوب على أمره، الشهم بأخلاقه، والمستسلم أمام جبروت ضاحي وشرّه. لم يضرب أو يقتل إلا بعد تردد طويل، وقهر، وذل، وبعد مضي عشر حلقات من المسلسل.

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الأجواء غير بوليسية، شديدة الالتصاق بيوميات الناس «الغلابة»، لذا صار عيسى نجمهم المفضل هذا العام، وما فعلوه مع رفاعي بطل مسلسل «الأسطورة» (جسّده محمد رمضان وللمخرج نفسه محمد سامي)، في رمضان 2016، يكررونه اليوم. صور "ولد الغلابة" وأقواله، صارت ملصقات على سيارات النقل، والأجرة، والتكتك.. مثل «أنا ولد الغلابة»، «إحنا الصعايدة نار قايدة»، وغيرهما..

بعض المشاهد يصل إلى قمة الأداء، كأنك أمام مبارزة في التمثيل، خصوصاً في مشهد المواجهة بين عيسى وصفية. أحمد السقا، وإنجي المقدم، أداء أكثر من رائع، ومواجهة لا يمكن إلا أن تكون حقيقية بين شقيقين تحوّلا إلى عدوّين في لحظة مصيرية.

الجمهور ينحاز للأعمال التي تستقي أحداثها من بيئته، ويختار البطل الشديد الالتصاق بواقعه، يشبهه، ويرى فيه صورة عنه، أو عن أحلامه، وطموحاته؛ حياة هذا البطل تصير عبارة عن مجموعة مشاهد من انكسارات وانتصارات الناس.

هذا لا يعني أن «ولد الغلابة» خالٍ من أخطاء كان على المؤلف أيمن سلامة والمخرج تفاديها، وغير مبرر الوقوع فيها، مثل مشهد سكب البنزين على ضاحي، وقد ابتلّت بشكل واضح يدا عيسى به، وإذا به يجد كومة من علب الكبريت، يأخذ إحداها ويشعل عوداً بكل بساطة، ويتأمل ضاحي قبل أن يرمي العود ويحوّله إلى كومة ملتهبة. كيف سلم عيسى من تلك النار، ومن الكبريت، وهو مبلل أيضاً، وبالمادة المشتعلة نفسها التي سكبها على خصمه؟

لا نجد ما يبرر إصرار الكاتب على تحويل الحرام إلى حلال، «وفق الظروف»، مقدماً الأعذار والمبررات على لسان البطل أثناء دفاعه عن نفسه أمام عائلته. وما على المشاهد إلا مساندة بطله، والاقتناع بأسبابه، في مشهد اعترافه بسرقة الحليب من أجل أخته الرضيعة، وبعدها العمل بالمخدرات لدى ضاحي من أجل «تأمين العلاج لوالدته». الحجج ذاتها تلوكها الشاشة منذ أفلام ومسلسلات الأبيض والأسود، فكيف يتقبلها عقل جمهور اليوم، ولا يعتبرها أحد أشكال الترويج للغلط والمخدرات، خصوصاً أن عيسى أستاذ ومربٍّ فاضل، والمفروض أنه «ولد الغلابة» الشريف؟

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