آغا السوري.. طالب طب ينافس في جائزة دبي للقرآن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا

استمرت فعاليات مسابقة جائزة دبي للقرآن الكريم في دورتها ال 23، لليوم التاسع على التوالي، وتقام في غرفة تجارة دبي، بمشاركة ثمانية متسابقين هم، يسلم أسكير من موريتانيا، وموسى أولاليكن، من بنين، ومحيي الدين هول، من جيبوتي، وعبدالله السعودي، من السعودية، ومعاذ محمود، من بنجلاديش، وعمر آغا، من سوريا، وفهد أدك، من ملاوي، ومناف مناب، من موزمبيق، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وممثلي الرعاة في اليوم التاسع وجموع من الجمهور.

قال موسى أولاليكن (18 عاماً)، إنه بدأ الحفظ في عمر أربع سنوات وأتمه في الثامنة، وكان يحفظ في البيت، ووالدته تراجع له القرآن، وقد حفظت القرآن هي الأخرى، بعدما أتم هو وأشقاؤه الحفظ.

وبعد أن أتم الحفظ دخل الحلقة في المسجد للمراجعة في الرياض، مشيراً إلى أن له شقيقاً وست شقيقات، منهم خمسة يحفظون القرآن، وقد شجعه والداه على الحفظ لأن الحفظة قليلون في جنوبي بنين، موضحاً أنه لم يشارك في أية مسابقات دولية من قبل؛ بل في المسابقات المحلية، ونصح كل الحفاظ بالمشاركة في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم.

فيما قال عمر آغا (24 عاماً)، إنه بدأ الحفظ في التاسعة، وأتمه في 16. وقد درس القرآن في مسجد عمر بن الخطاب في اللاذقية، وهو حالياً إمام في المسجد نفسه. كما أنه يدرس الطب في السنة الخامسة بجامعة اللاذقية. ورشحته وزارة الأوقاف، إلى مسابقة دبي. وشارك في مسابقات الخرطوم والجزائر، وفي مسابقات محلية عدة. وله شقيقان وشقيقة يحفظون القرآن. ويطمح إلى أن يكون ناشراً لكتاب الله وتعليمه، وفي الطب يريد أن يخدم الناس.

وقال عبدالله السعودي (18 عاماً)، إنه بدأ الحفظ في الثالثة عشرة، وأتمه في 15. وكان يحفظ في الحلقة بالمسجد وشجعه والداه على الحفظ، وله شقيقة حافظة، وهذه أول مشاركة دولية له، وقد رشحته وزارة الأوقاف بالمملكة لمسابقة دبي، في حين شارك في مسابقات محلية عدة، وينوي دراسة العلوم الشرعية في جامعة القصيم، وخدمة الدين والمجتمع، مثنياً على مستوى مسابقة دبي، وأنها الدولية الأولى وأم المسابقات.