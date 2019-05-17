«الطيران المدني»: سقوط طائرة صغيرة في دبي ووفاة ركابها الأربعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن سقوط طائرة صغيرة من طراز DA42، مسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي؛ حيث تحطمت على بعد ثلاثة أميال جنوبي المطار وعلى متنها أربعة ركاب، ثلاثة منهم بريطانيون وواحد من جنوب إفريقيا، لاقوا حتفهم جميعاً.

وأفادت الهيئة في بيان لها أمس، بأن فريقاً من المحققين لديها قد وصلوا إلى موقع الحادث، وأن الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت لطبيعتها.

وأكدت مطارات دبي، أن العمليات تسير بشكلها الاعتيادي في مطار دبي الدولي، بعد أن تم تعليقها احترازياً من الساعة 19:37 إلى الساعة 20:22 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وذلك بسبب سقوط طائرة صغيرة غير تجارية في منطقة قريبة من المطار. ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على «تويتر» أمس، تفاصيل حادث سقوط تعرضت له طائرة مسح صغيرة الحجم وما نتج عنه من خسائر مادية وفي الأرواح.

وقال المكتب في تغريدته: «عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي، بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي، بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة».

وتابع: إن الحادث وقع في الطائرة الصغيرة على متنها 4 ركاب، موضحاً أن الفرق المختصة موجودة في موقع الحادث، وأن الحادث يتضمن طائرة من نوع دايموند فورتي ثري، تابعة لشركة هوني ويل، ورجح سبب سقوطها جراء خلل فني.