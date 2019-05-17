تحديث 15.000 وحدة إضاءة في مطار دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) عن توقيعها اتفاقية مع «شرف للإلكترونيات» (Sharaf Electronics)؛ لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وحدات الإضاءة في ثلاث صالات للركاب في مطار دبي. وسيتم خلال هذا المشروع استبدال أكثر من 15,000 مصباح إضاءة داخلي وخارجي بمصابيح «ليد» (LED) الموفرة للطاقة، ما سيؤدي إلى توفير حوالي 5 ملايين درهم سنوياً، ويدعم بالتالي رؤية مطار دبي في الاستدامة البيئية.

تم تكليف «شرف للإلكترونيات» لإنجاز المشروع في غضون عام ونصف العام. ومع تركيب أكثر من 8.500 مصباح خارجي، بما في ذلك مصابيح الإضاءة على الصواري و7.000 مصباح خارجي، ستعمل تقنيات الإضاءة المتطورة من «يوروبول» (Europole) و«سيلفانيا» (Sylvania) على جعل مطار دبي إحدى الجهات الرائدة في استخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة في العالم.

وقال علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»: «يشكل تنفيذ هذا المشروع تحدياً، ليس من حيث توفير مصابيح الإنارة التي تلبي أعلى معايير الجودة لمطار دبي فحسب، وإنما من حيث قدرة هذه المصابيح على ضمان تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة على المدى الطويل.

وتعاونت «شرف للإلكترونيات» مع العديد من الشركات المتخصصة؛ لتلبية هذه المعايير الصارمة؛ حيث نتمنى للشركة النجاح في تنفيذ هذا المشروع الذي سيحول مطار دبي إلى نموذج رائد لكفاءة الطاقة في الإمارة». وقال نيلش خالخو، الرئيس التنفيذي لشركة «شرف للإلكترونيات»: «يعد هذا المشروع الرائد بداية رحلة جديدة بالنسبة لنا. وتعد الطاقة أحد المجالات التي نرغب بالمساهمة فيها في إطار التزامنا تجاه المجتمع. وسنقوم من خلال هذا المشروع بإعادة تأهيل أنظمة الإنارة في مطار دبي الدولي؛ حيث نأمل مواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع المماثلة لمصلحة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة في المستقبل.»