750 مليون يورو من الدوحة لإرهابيي ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:الخليج، وكالات



صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأنه تم تقديم معلومات موثقة للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن دعم النظام القطري لبعض الجماعات الإرهابية في ليبيا، لافتاً إلى أن هذه المعلومات تشير إلى أن قطر قدمت نحو 750 مليون يورو لهذه الجماعات الإرهابية التي تضم الجماعة الليبية المقاتلة، وأنصار الشريعة، المحظورة، ومجلس شورى ثوار بنغازي، ومجلس شورى مجاهدي درنة، وسرايا الدفاع في بنغازي.

وأضاف خلال ندوة نظمتها «ماعت» بجنيف، يوم أمس الأول الأربعاء، بمناسبة خضوع قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن دعم الدوحة الجماعات والميليشيات الإرهابية في ليبيا، لم يتوقف عند الأسلحة والأموال فحسب؛ بل تعداها إلى إرسال مقاتلين مرتزقة كانوا يرافقون عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، رئيس المجلس العسكري بطرابلس، أثناء إطاحة نظام القذافي، مؤكداً أن قطر دولة داعمة للإرهاب من الدرجة الأولى.

وشهدت الندوة أيضاً إذاعة رسالة فيديو مصورة لمواطن مصري، محتجز في قطر، يدعى نبيل مصطفى، يستغيث فيها بآليات الأمم المتحدة، ويطالبها بالتدخل لإنقاذ حياته ومستقبله، ووقف عملية الانتهاك المستمرة التي يتعرض لها في قطر منذ عدة سنوات.

ونُشرت رسالة نبيل مصطفى، خلال ندوة «ماعت».

وأكد عقيل، أن المواطن المصري يدفع ثمن مجاهرته برأيه الداعم للدولة المصرية ولثورة 30 يونيو، ويتعرض لحملة تنكيل ممنهجة اشترك فيها الأمن والقضاء القطري، وتواطأت معهما مؤسسات مالية.

وأضاف عقيل أن نبيل مصطفى، محروم حالياً من حقه في التنقل وفي العمل، ويتعرض لاغتيال معنوي من السلطات القطرية دون أن يتلقى أي دعم.