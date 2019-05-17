المري يجتمع بمجلس مديري مراكز الشرطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أثنى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على روح الفريق الواحد التي اتسم بها مجلس مديري مراكز شرطة دبي، ما عكس المستوى العالي للعمل والسمعة المتميزة لشرطة دبي، والعمل الدائم من أجل التميز، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وأكد أهمية دور مجلس مراكز الشرطة، في تعزيز التواصل بين المراكز، في سبيل تطوير إجراءات العمل والتنسيق مع الشركاء، فيما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي، ويسعى لطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل.

جاء ذلك خلال اجتماعه إلى المجلس في مركز شرطة البرشاء، بحضور العميد عبد الرحيم بن شفيع مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وأعضاء المجلس وعدد من الضباط.

واطلع الاجتماع على سير العمل في مجلس مراكز الشرطة، واستعرض جهود المجلس خلال عام 2018، منها مناقشة تحسين زمن الاستجابة للدوريات في الحالات الطارئة، وتدريب حراس أمن المراكز التجارية، فضلا عن القيام ب4 حملات و6 دراسات و5 مؤتمرات والعمل على تنظيم ملتقى سنوي لمراكز الشرطة في الدولة.

وفي ختام الاجتماع وجه اللواء المري، المجلس بالاطلاع على أفضل الممارسات في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري، وتعزيز التعاون مع الشركاء.