شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستقبل المعتمرين القطريين بمطار جدة دون أى تسجيل الكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت حكومة المملكة العربية السعودية، بالمواطنين القطريين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، وأتاحت لهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر لدى وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، دون الحاجة للتسجيل الإلكترونى قبل وصولهم.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانا جاء نصه: "رحبت حكومة المملكة العربية السعودية بالأشقاء القطريين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة دون الحاجة إلى التسجيل الإليكترونى قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التى خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتى إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكترونى الذى تم حجبه وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

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