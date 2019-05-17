شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف مدينة منبج السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وأصيب عدد من الأشخاص، بينهم أفراد من قوات سوريا الديمقراطية، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركزا لشرطة النجدة فى مدينة منبج بمحافظة حلب السورية.

وقال المجلس العسكرى لمنبج وريفها - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الخميس - إن التفجير أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة 6 أشخاص آخرين، بينهم طفل.