شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف مدينة منبج السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وأصيب عدد من الأشخاص، بينهم أفراد من قوات سوريا الديمقراطية، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركزا لشرطة النجدة فى مدينة منبج بمحافظة حلب السورية.
وقال المجلس العسكرى لمنبج وريفها - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الخميس - إن التفجير أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة 6 أشخاص آخرين، بينهم طفل.
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