"الخطوط العراقية" تستأنف رحلاتها من بغداد إلى دمشق السبت

بغداد/ الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية أنها ستستأنف، السبت، رحلاتها الجوية من بغداد إلى العاصمة السورية دمشق، بعد انقطاع 8 أعوام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس في بغداد، المتحدث باسم الشركة، ليث الربيعي.

وقال الربيعي إن "الخطوط العراقية ستطلق، للمرة الأولى، أول رحلاتها المباشرة من بغداد إلى دمشق يوم السبت، بعد انقطاع 8 أعوام".

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وأضاف أن الشركة ستنظّم رحلة واحدة من بغداد إلى دمشق أسبوعيا، منوها بأهمية الرحلات "نظرا لحجم الجالية العراقية في سوريا".

وأقلعت آخر رحلة من مطار بغداد الدولي إلى مطار دمشق الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2011، ثم توقفت إثر احداث الثورة السورية.

من جانبها، رحبت وزارة النقل لدى النظام السوري، في بيان، باستئناف الرحلات الجوية للخطوط العراقية.



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