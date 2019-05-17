مقتل ملحن موسيقي في محافظة النجف جنوبي العراق

العراق / علي جواد / الخليج 365

قال مصدر عسكري عراقي، الخميس، إن مجهولين اغتالوا ملحنا موسيقيا وسط محافظة النجف، ذات الغالبية الشيعية، جنوبي البلاد.

وأوضح المقدم صفاء كامل، في قيادة عمليات الفرات الأوسط، للأناضول، إن "قوات الأمن عثرت على جثة الملحن فارس حسن، في منطقة الكوفة بالنجف، وقد تعرض لعدة طعناة في الرقبة".

وأضاف كامل، أن "دوافع عملية الاغتيال والجهات التي نفذت العملية غير معروفة حتى الآن لدى قوات الأمن".

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وتتزامن عملية الاغتيال مع نقاشات موسعة يجريها مجلس محافظة النجف على مدى الأسابيع الماضية لمسودة مشروع قانون "قدسية النجف"، والذي يضم إجراءات وضوابط يرى معدوه أنها ضرورية للحفاظ على المدينة من الظواهر المسيئة لقدسيتها.

ووفقاً لمسودة مشروع القانون، فإن كل فعل مناف للآداب يخل بقدسية مدينة النجف، يصدر من سكانها أو الوافدين إليها، هو فعل يجرم صاحبه.

كما تجرم المسودة بيع وتناول الخمور والمخدرات، والأفلام الإباحية، وإقامة الحفلات الراقصة، وعدم ارتداء الحجاب، وتشغيل الأغاني في الشوارع العامة من قبل أصحاب المحلات التجارية أو المركبات، وعرض الملابس النسائية في الشوارع، أو واجهات المحلات.

والملحن الموسيقى فارس حسن، أستاذ جامعي عرف عنه تنظيم العديد من الأمسيات الموسيقية في المحافظة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.