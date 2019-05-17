"داعش" يتبنى هجوم "منبج" الخاضعة لسيطرة "ي ب ك" الإرهابية

حلب/ الخليج 365
تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، الخميس، تفجيرا استهدف مقر ما يسمى "مركز الأمن العام" لمدينة منبج الخاضعة لسيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، بمحافظة حلب شمالي سوريا.
ونشر التنظيم بيانا عبر وكالة "أعماق" المحسوبة عليه، قال فيه إن انتحاريا من عناصره نفذ الهجوم عبر سيارة مفخخة، مستهدفا مقرا للمنظمة الإرهابية.
وفي وقت سابق الخميس، أفادت مصادر محلية للأناضول، بأن المركز المستهدف يقع في مركز المدينة، وأن التفجير نجم عن سيارة مفخخة.
وأشارت المصادر أن الانفجار أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى من عناصر المنظمة، بينهم "روبار منبج" المسؤول فيها، إلى جانب خسائر كبيرة في بناء المركز.
وأوضحت المصادر أن مروحيات تابعة للتحالف الدولي حلقت لوقت طويل في سماء المنطقة إثر الانفجار.
وتسيطر "ي ب ك" الإرهابية على مدينة منبج منذ آب/ أغسطس من عام 2016.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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