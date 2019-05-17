"أرامكو" السعودية تعلن استئناف ضخ النفط من محطتي الرياض

الرياض/ الخليج 365
أعلنت "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، الخميس، استئناف ضخ النفط من محطّتين جرى استهدافهما بطائرات مسيرة من قبل الحوثيين قبل يومين، وفق إعلام محلي.
وذكر إعلام محلي أن "أرامكو" تستأنف ضخ النفط من محطتي "عفيف" و"الدوادمي" بمنطقة الرياض بالمملكة، دون تفاصيل إضافية.
والثلاثاء، قالت السعودية إن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط لكن الامدادات لم تتوقف، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.
والثلاثاء، أصدرت شركة "أرامكو" بيانًا بشأن الاستهداف الذي تعرّضت له محطتا الضخّ البترولية بمحافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.
وقالت "أرامكو" حينذاك إن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة الهجوم الذي تعرضت له المحطتين، مؤكدة عدم وقوع إصابات جراء الهجمات.
وحسب قناة "العربية"، قالت "أرامكو" إن إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم، "إجراء احترازي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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