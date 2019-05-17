فوز معنوي لأحد على #الاتحاد و #الرائد يكتسح #الفتح

حقق ناديا أحد والرائد، انتصاران “تحصيل حاصل” على الاتحاد والفتح، في ختام مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهاتان النتيجتان، ودع أحد، مسابقة الدوري رسميًا، برصيد 21 نقطة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الاتحاد عند النقطة 34 في المركز العاشر، بينما حجز الرائد المركز الثامن بـ38 نقطة، وتراجع الفتح للمركز التاسع بـ35 نقطة.

ففي المباراة الأولى، انتصر أحد، على فريق الاتحاد، بهدف نظيف سجله محمد يحيى مجرشي، في الدقيقة التاسعة.

أما المواجهة الثانية، فشهدت اكتساح الرائد، لمستضيفه الفتح، برباعية نظيفة، سجلهم كل من صالح الشهري “هدفين”، وأنطونيو دوس سانتوس وبدر السليطين، هدف لكل منهما.