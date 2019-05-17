الأهلي يتأهل برفقة #التعاون إلى #دوري_أبطال_آسيا

انتزع فريق الكرة بالنادي الأهلي، بطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال آسيا 2020، عقب فوزه على الاتفاق بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم دجانيني للأهلي بهدفين في الدقيقتين 38 و50، ثم أضاف عمر السومة الهدف الثالث في الدقيقة 65، ليعود دجانيني ويسجل “الهاتريك” من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ثم وقع عبد الرحمن غريب على الهدف الخامس في الدقيقة 89.

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وعلى ملعب جامعة الملك سعود، خسر الشباب أمام الهلال بنتيجة (2-3)، وسجل ثلاثية الهلال، بافيتيمبي جوميز “هدفين”، سيباستيان جيوفينكو، بينما وقع على ثنائية الشباب، سيباستياو دي فريتاس، عبد المجيد الصليهم.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، حقق التعاون فوزًا على الفيصلي بنتيجة (2-1)، وسجل ثنائية التعاون، جهاد الحسين وليندر تاوامبا في الدقيقتين 35 و40، بينما أحرز دييجو كالديرون هدف الفيصلي في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

واحتل التعاون، المركز الثالث في جدول دوري المحترفين، برصيد 65 نقطة، وبعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، يتأهل الأهلي برفقته إلى دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، بعد احتلال الراقي المركز الرابع برصيد 55 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الخامس بـ54 نقطة، ليتم حرمانه من التأهل الآسيوي.