حمد_الله يتوج “هداف الموسم” الأكبر في تاريخ #الدوري_السعودي

صحيفة الخليج الإلكترونية

استطاع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، أن يحرز هدفين في مرمى الباطن، خلال المباراة المقامة على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل حمد الله هدفًا في الدقيقة 26 من ركلة جزاء في مرمى الباطن، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 57 من عمر المباراة.