الوليد_بن_طلال :أهنىء #النصر بالفوز باللقب..وأنصح الإدارة الجديدة لنادي #الهلال بالإعداد القوي

صحيفة الخليج الإلكترونية هنئ الامير الوليد بن طلال مادي النصر بمناسبة الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر حسابة الشخصي بتويتر .

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