النصر بطلًا للنسخة الاستثنائية من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للمحترفين

صحيفة الخليج الإلكترونية حصد فريق نادي النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز على الباطن بنتيجة هدفين لهدف في نسخته الاقوى على مر تاريخ الدوري . سجل اهداف النصر اللاعب عبد الرازق حمدلله ليتوج هدافاً للدوري اما هدف الباطن فقد سجلة اللاعب زياد العونلي . وبهذا الفوز؛ رفع النصر رصيده إلى النقطة 70 في المركز الأول بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما الباطن بالمركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.

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