دار الرعاية الاجتماعية بأبها تقيم إفطار جماعياً للمسنين والعاملين بالدار

ابها

أقامت دار الرعاية الاجتماعية بأبها مساء أمس الأربعاء الموافق ١٤٤٠/٠٩/١٠هـ حفل إفطار لأبائنا المسنين والعاملين والفنيين على ملاك مجموعة النصبان بحضور مدير دار الرعاية الإجتماعية بأبها الأستاذ سعيد آل منيع ومشاركة عدد من منسوبي و موظفي الدار .

حيث تناول الجميع وجبة الإفطار وسط جو اسري يهدف إلى اشعار المسنين بالحب والمودة وتقوية العلاقة بينهم وبين جميع العاملين بالدار تقديراً لهم وتعزيز الجانب الديني لدى المشاركين في عظم احتساب الأجر في تفطير الصائم .