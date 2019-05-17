وزارة الصحة تعتمد ترقية 1532 موظف وموظفة بمختلف المناطق

الخليج - ياسر الحبيشي أصدر الأستاذ “عائض بن سعود الحارثي” مدير عام الإدارة العامة لخدمات الموارد البشرية بوزارة الصحة قرار بترقية (1532) موظف وموظفة من المرتبة الخامسة الى المرتبة السادسة وذلك لإكمالهم المدة الزمنية و لتوفر شروط شغل الوظائف المرقين عليها واستناداً الى المادة (10) من نظام الخدمة المدنية والتي شملت مجموعة من موظفي وزارة الصحة بمختلف مناطق المملكة المدرجين بالمحضر المؤيد من قبل لجنة Advertisements الترقيات بالوزارة بتاريخ 20 / 05/ 1440 هـ و “صحيفة الخليج الإلكترونية” تتمنى للمترقين المزيد من التوفيق.

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