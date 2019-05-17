الهيئة_العامة_للرياضة تعلن فتح باب التسجيل لـ #رالي_داكار السعودية 2020

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم , فتح باب التسجيل للمتسابقين والفرق المشاركة في “رالي داكار السعودية 2020” وذلك عبر الموقع الإلكتروني للسباق، الذي أُضيفت له مؤخراً اللغة العربية مع الإنجليزية والفرنسية والإسبانية https://competitors.dakar.com

وتأتي هذه الخطوات تحضيراً لانطلاق السباق الكبير خلال الفترة من 5 – 17 يناير عام 2020،بمسار يبلغ طوله 9000 كم، وبمشاركة ما يقارب 330 عربة يمثلون 60 جنسية في 4 فئات مختلفة، وهي، فئة الدراجات النارية، والسيارات الرباعية الصحراوية والشاحنات والسيارات.

وستكون نقطة الانطلاق من محافظة جدة ومن ثم يستمر الرالي إلى مشروع البحر الأحمر، الذي يمتد على مساحة 28 ألف كم²، ثم بعد ذلك يصل المتسابقون إلى مدينة المستقبل “نيوم”،

وهو المشروع الأكثر طموحاً في العالم ويقع على البحر الأحمر على مساحة تتجاوز 450كلم، وبعدها يدخل المتسابقون مدينة حائل المشهورة بسباق حائل الدولي، ويكمل سباق داكار الطريق نحو العاصمة الرياض، ثم يدخل المتسابقون في يوم راحة هناك، ليتوجهوا بعد ذلك إلى المنطقة الشرقية، مروراً بصحراء الربع الخالي،لينتهي السباق في القدية.

وسيتم تنظيم النسخة الأولى من هذا الرالي، الذي سيستمر عشر سنوات في المملكة، بجهود مشتركة بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريّة ومنظّمة

أماوري سبورت، ومن المتوقّع أن يكون هذا السباق استثنائيا في تاريخه الممتد لأكثر من أربعين عاماً، إذ سيكون الأكبر والأطول والأصعب والأكثر إثارة في تاريخ سباقات رالي داكار، وتعد هذه المرّة الأولى التي تحتضنه قارة آسيا.