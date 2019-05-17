ميسي يحصل على وسام #سانت_جوردي الكتالوني

صحيفة الخليج الإلكترونية حصل نجم برشلونة ليونيل ميسي على وسام سانت جوردي الذي يعطى للأشخاص والمنظمات المساهمة في خدمة إقليم كتالونيا. النجم الأرجنتيني هو واحد من 28 شخصاً و15 منظمة حصلت على الوسام لعام 2019. وسلم “البرغوث” الأرجنتيني الوسام رئيس الحكومة الكتالونية كويم تورا. ويعتبر ميسي ثاني لاعب كرة قدم يحصل على الجائزة منذ الأسطورة الراحلة للنادي الكتالوني يوهان كرويف.

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