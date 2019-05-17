شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الإفراط في استهلاك المشروبات المحلاة والسكر.. تسبب أمراضاً مزمنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطورة الإفراط في استهلاك السكر بجميع أنواعه والمشروبات المحلاة لارتباطها بأمراض مزمنة، مشيرةً إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنّف السكر على أنه أحد الأسباب الرئيسية لبعض الأمراض المزمنة وزيادة الوزن وتآكل الأسنان.

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وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن إحصائيات وزارة الصحة توضح أن نسبة الأطفال المصابين بتسوس الأسنان في المملكة العربية السعودية بلغت 96% لمن تبلغ أعمارهم 6 سنوات و93% لمن تبلغ أعمارهم 12 سنة، وكان من ضمن الأسباب الرئيسية لزيادة التسوس الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة.

يُذكر أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أشارت إلى دراسة نشرت في مجلة “الصحة العامة لأطباء الأسنان” أثبتت أن أكثر من 26% من الشباب الذين يستهلكون مشروبات محلاة بإفراط يفقدون ما بين 5 – 6 أسنان، وكلما زاد استهلاك السكر يكثر فقدان الأسنان.

وذكر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن استهلاك المرأة الحامل للمشروبات المحلاة أثناء حملها يسهم في زيارة نسبة الإصابة بالسمنة المفرطة لطفها قبل بلوغه سن 6 سنوات.