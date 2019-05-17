شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يناقش القضايا الإقليمية والدولية مع السفير الفرنسي لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت. وناقش الجبير أثناء اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الجبير» يناقش القضايا الإقليمية والدولية مع السفير الفرنسي لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.