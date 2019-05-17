شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل «الاتفاق النووي» بين المملكة وكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اتفقت كل من المملكة وكوريا الجنوبية على إنشاء مركز أبحاث نووي مشترك لسوق المفاعلات الصغيرة والمتوسطة.

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وعُقد الاتفاق خلال اجتماع اللجنة النووية الثنائية في الرياض الاثنين الماضي، وحسب وكالة «يونهاب» الإخبارية الكورية، بمجرد الانتهاء من المفاوضات الإدارية يمكن توقيع اتفاقية للمشروع؛ وفقاً لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة: «إن المركز يمكنه تعزيز خبرة الدولة في الشرق الأوسط في المجال النووي»، بالإضافة إلى تحفيز المزيد من البحث والتطوير في كوريا الجنوبية، بمشاركة إحدى الشركات الكورية العالمية الرائدة في قطاع الطاقة الذرية التجارية، حسب “عكاظ”.

وأضافت الوكالة بأنه كان هناك تبادل واسع حول برنامج «سمارت»؛ وهو عبارة عن نظام (المفاعل المتقدم المعياري المتكامل)، سيتم تنفيذه بعد الانتهاء من مشروع المسعى الهندسي بقيمة 130 مليون دولار الذي نفذه الجانبان عام 2015 وتم الانتهاء منه 2018.