شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تحدد طرق التبليغ عن الموقوفين بصفة غير مشروعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن دائرة الرقابة على السجون مختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة.

وقالت النيابة، في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن أعضاء النيابة بعد تلقي البلاغ سينتقلون بصورة فوراً للتحقق منه واتخاذ اللازم بحسب الأنظمة، والأمر بالإفراج عن السجين أو الموقوف، وإثبات محضر بالواقعة لمحاسبة المتسبب.

ولفتت النيابة العامة إلى أن التبليغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة يتم عبر الخانة المخصصة لذلك في الموقع الإلكتروني للنيابة (هنا)، أو عبر الهاتف المباشر (0118400000)، أو من خلال التقدم مباشرة لإبلاغ أقرب فرع أو دائرة.