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تقلبات جوية واسعة تستمر أسبوعاً.. تعرف على تفاصيل التوقعات

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية واسعة تستمر أسبوعاً.. تعرف على تفاصيل التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة -  

توصل – الرياض:

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية تتسم بهطول أمطار ربيعية قد تكون غزيرة وتصحب بجريان السيول ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة 2019/05/17 وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضحت الأرصاد أن التوقعات تُشير إلى ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية الربيعية على مرتفعات مناطق: عسير، والباحة، وجازان، ومكة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية لتلك المناطق.

كما يتوقع أن تتأثر أجزاء من مناطق: الرياض، وحائل، والقصيم، والشرقية، والمدينة المنورة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على فترات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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