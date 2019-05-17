شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية واسعة تستمر أسبوعاً.. تعرف على تفاصيل التوقعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
توصل – الرياض:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية تتسم بهطول أمطار ربيعية قد تكون غزيرة وتصحب بجريان السيول ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة 2019/05/17 وحتى نهاية الأسبوع.
وأوضحت الأرصاد أن التوقعات تُشير إلى ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية الربيعية على مرتفعات مناطق: عسير، والباحة، وجازان، ومكة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية لتلك المناطق.
كما يتوقع أن تتأثر أجزاء من مناطق: الرياض، وحائل، والقصيم، والشرقية، والمدينة المنورة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على فترات.
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